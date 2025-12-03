Mosaïc Studio de l’Ermitage Paris

Mosaïc est un ensemble de six musiciens originaires de Bulgarie, France, Portugal et Tunisie. Leurs compositions sont avant tout des espaces de rencontres musicales, à la croisée du jazz et des musiques méditerranéennes. Des grooves actuels aux souffles du kaval bulgare et de l’accordéon enpassant par les sonorités boisées de la contrebasse et du violoncelle, le groupe explore les imaginaires, et imbrique les traditions à la manière d’une mosaïque.

La composition, collective et orale, trouve sa subtilité dans le détail de chaque voix, faisant de la création orale un nouvel espace d’orchestration.

Après avoir été accueilli pour des résidences de création aux quatre coins de la Méditerranée, Mosaïc présente son premier album sur le label Fuga Libera, portant en lui l’inspiration qu’ont suscité les différents lieux de voyages et de rencontres.

Adèle Viret, violoncelle

Noé Clerc, accordéon

Georgi Dobrev, kaval

Zé Almeida : contrebasse

Hamdi Jammoussi : percussions

Diogo Alexandre : batterie

Sortie de l’album : Unfolding Tiles (Fuga Libera – 2026).

Le mercredi 29 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T20:30:00+02:00_2026-04-29T22:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/mosaic https://www.facebook.com/adeleviretmusic https://www.facebook.com/adeleviretmusic



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

