Mosaïk

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Créateur-alchimiste, l’incontournable Mourad Merzouki transcende les frontières esthétiques de la danse Hip-Hop. Puisant au creux du vaste métissage artistique qu’est son répertoire, il nous partage son best-of, dressant une admirable mosaïque chorégraphique.

Figure fondatrice du mouvement hip-hop, le chorégraphe Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. De la boxe à la musique classique, il a ouvert de nouveaux horizons à la danse. D’une création à l’autre, le spectateur est embarqué dans un nouvel univers, toujours singulier, poétique, visuel. Fort d’avoir contribué à l’évolution du Hip‑Hop et à lui donner une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain, Mourad Merzouki nous invite à revivre les moments forts de son immense répertoire, ceux qui ont marqué plusieurs générations d’un public fidèle. Avec cinq flamboyants interprètes au plateau, de Käfig (1996) à Folia (2024) en passant par Zéphir reçu par les Scènes du Jura en 2022, Mosaïk est une submersion dans le grand bain des bons souvenirs, une forme dansée de retour aux sources. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03

English : Mosaïk

German : Mosaïk

Italiano :

Espanol :

L’événement Mosaïk Champagnole a été mis à jour le 2025-11-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA