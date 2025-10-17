Mosaïk Compagnie Käfig Centre culturel des Carmes Langon

Mosaïk Compagnie Käfig Centre culturel des Carmes Langon vendredi 17 octobre 2025.

Mosaïk Compagnie Käfig

Centre culturel des Carmes 8, place des Carmes Langon Gironde

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

En près de 30 ans, Mourad Merzouki a contribué à faire évoluer la danse hip-hop et à lui donner une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain.

De la boxe au cirque, en passant par la musique classique ou la danse aérienne, le spectateur est embarqué dans un univers singulier, poétique, visuel. Chaque création est le fruit de rencontres artistiques inattendues, fait bouger les lignes, contourne les clichés, transcende les frontières esthétiques et dévoile de nouvelles perspectives. Dans le vaste métissage artistique de son répertoire, Mourad Merzouki apparaît comme un créateur-alchimiste. Les cinq interprètes traversent huit pièces qui ont marqué plusieurs générations d’un public toujours aussi fidèle !

Pour toutes et tous à partir de 7 ans

Durée 1h20

Before dans le hall à partir de 19h .

Centre culturel des Carmes 8, place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

