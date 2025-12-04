Mosaïk Salle des fêtes Poligny
Mosaïk Salle des fêtes Poligny jeudi 4 décembre 2025.
Mosaïk
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Spectacle: danse, hip-hop
Dès 7 ans
1 heure
Créateur-alchimiste, l’incontournable Mourad Merzouki transcende les frontières esthétiques de la danse hip-hop. Puisant au coeur du vaste métissage artistique qu’est son répertoire, il nous partage son best-of, dressant une admirable mosaïque chorégraphique.
Figure fondatrice du mouvement hip-hop, le chorégraphe Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. De la boxe à la musique classique, il a ouvert de nouveaux horizons à la danse. D’une création à l’autre, le spectateur est embarqué dans un nouvel univers, toujours singulier, poétique,visuel. Fort d’avoir contribué à l’évolution du
hip‑hop et à lui donner une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain, Mourad Merzouki nous invite à revivre les moments forts
de son immense répertoire, ceux qui ont marqué plusieurs générations d’un public fidèle. Avec cinq flamboyants interprètes au plateau, de Käfig (1996) à Folia (2024) en passant par Zéphir reçu par les Scènes du Jura en 2022, Mosaïk est une submersion dans le grand bain des bons souvenirs, une forme dansée de retour aux sources.
En décembre à
– Morez, Espace Lamartine mardi 2 | 14h30 | 20h
Champagnole L’Oppidum, mercredi 3 | 20h
before hip-hop par l’école Urban danse crew Shana Arbez. After dédicaces en présence de la librairie le Domaine des Murmures
Poligny, Salle des Fêtes, jeudi 4 | 20h
en présence de la librairie La Fruitière des livres
Réservation possible auprès de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.
Organisateur Scènes du Jura .
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com
English : Mosaïk
German : Mosaïk
Italiano :
Espanol :
L’événement Mosaïk Poligny a été mis à jour le 2025-09-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)