Mosaïk Salle des fêtes Poligny jeudi 4 décembre 2025.

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Début : 2025-12-04 20:00:00

2025-12-04

Spectacle: danse, hip-hop

Dès 7 ans

1 heure

Créateur-alchimiste, l’incontournable Mourad Merzouki transcende les frontières esthétiques de la danse hip-hop. Puisant au coeur du vaste métissage artistique qu’est son répertoire, il nous partage son best-of, dressant une admirable mosaïque chorégraphique.

Figure fondatrice du mouvement hip-hop, le chorégraphe Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. De la boxe à la musique classique, il a ouvert de nouveaux horizons à la danse. D’une création à l’autre, le spectateur est embarqué dans un nouvel univers, toujours singulier, poétique,visuel. Fort d’avoir contribué à l’évolution du

hip‑hop et à lui donner une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain, Mourad Merzouki nous invite à revivre les moments forts

de son immense répertoire, ceux qui ont marqué plusieurs générations d’un public fidèle. Avec cinq flamboyants interprètes au plateau, de Käfig (1996) à Folia (2024) en passant par Zéphir reçu par les Scènes du Jura en 2022, Mosaïk est une submersion dans le grand bain des bons souvenirs, une forme dansée de retour aux sources.

En décembre à

– Morez, Espace Lamartine mardi 2 | 14h30 | 20h

Champagnole L’Oppidum, mercredi 3 | 20h

before hip-hop par l’école Urban danse crew Shana Arbez. After dédicaces en présence de la librairie le Domaine des Murmures

Poligny, Salle des Fêtes, jeudi 4 | 20h

en présence de la librairie La Fruitière des livres

Réservation possible auprès de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Organisateur Scènes du Jura .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

