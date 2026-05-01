Pabu

Mosaïque baroque

Eglise Saint-Tugdual Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association Pro Musica, qui réunit des musiciens amateurs des Côtes d’Armor, vous propose d’oublier un instant les soucis du monde qui nous entoure et d’embarquer pour un voyage musical à l’époque baroque.

Les diverses formations choisies pour ce concert offriront des sonorités variées et mettront en avant divers instruments (modernes). .

Eglise Saint-Tugdual Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 52 76 77

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English :

L’événement Mosaïque baroque Pabu a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol