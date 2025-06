Mosaïque et acrylique, la couleur en résonance ! Orangerie du Thabor Rennes 29 septembre 2025

Mosaïque et acrylique, la couleur en résonance ! Orangerie du Thabor Rennes 29 septembre – 5 octobre Ille-et-Vilaine

Exposition conjointe Mosaïque et Peinture

**Madeleine Briand** : « à l’aide de fragments d’émaux de Briare et de vaisselles cassées, je réalise des tableaux de différents formats en jouant sur les formes et les couleurs ».

**Béatrice Serrec-Bon** : « autoditacte, formée auprès d’artistes professionnels, ma peinture reflète ce que j’aime, les couleurs et les matières… je les harmonise au gré de mes toiles ».

_Pour info en raison de notre présence plus tardive, nous avons l’intention de faire un vernisage le lundi 29 septembre de 18h30 à 20h mais en privé sur envoi d’invitation._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T19:00:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine