Mosaïque Lectures de contes adultes et enfants de et avec Michel Galaret Mercuès

Si vous souhaitez passer un bon après-midi, tranquille et plein de poésie, venez le passer avec notre conteur lotois habituel, il revient nous enchanter et nous faire oublier les soucis du quotidien ! Celui-ci arrive toujours à nous captiver avec ses histoires qui nous sortent de notre environnement habituel.

English :

If you’d like to spend a quiet afternoon full of poetry, come and spend it with our regular storyteller from the Lot. He’s back to enchant us and make us forget our everyday worries! He always manages to captivate us with stories that take us out of our usual environment.

German :

Wenn Sie einen guten, ruhigen und poetischen Nachmittag verbringen möchten, kommen Sie und verbringen Sie ihn mit unserem üblichen Erzähler aus Lot, er kommt zurück, um uns zu verzaubern und uns die Sorgen des Alltags vergessen zu lassen! Dieser schafft es immer wieder, uns mit seinen Geschichten zu fesseln, die uns aus unserer gewohnten Umgebung herausreißen.

Italiano :

Se siete alla ricerca di un pomeriggio tranquillo e pieno di poesia, venite a trascorrerlo con il nostro narratore abituale del Lotto, che torna per incantarci e farci dimenticare le preoccupazioni quotidiane! Riesce sempre ad affascinarci con storie che ci portano fuori dal nostro ambiente abituale.

Espanol :

Si buscas una tarde tranquila y llena de poesía, ven a pasarla con nuestro cuentacuentos habitual del Lote. ¡Vuelve para encantarnos y hacernos olvidar nuestras preocupaciones cotidianas! Siempre consigue cautivarnos con historias que nos sacan de nuestro entorno habitual.

