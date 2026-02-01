Mosaïques romaines Atelier enfants Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Mosaïques romaines Atelier enfants Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 19 février 2026.
Mosaïques romaines Atelier enfants
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Le temps d’une séance entre dans la peau d’un mosaïste gallo-romain !
Atelier à partir de 10 ans
Sur réservation .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Mosaïques romaines Atelier enfants
