MOSASAURES, DENTS DE LA MER AU TEMPS DES DINOSAURES… ET EN PROVENCE ! Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
jeudi 1 octobre 2026 · Auditorium de la bibliothèque - Usine électrique - Pôle culturel d'Allauch - 164 Avenue du Général de Gaulle · Allauch
Informations pratiques
Allauch
MOSASAURES, DENTS DE LA MER AU TEMPS DES DINOSAURES… ET EN PROVENCE !
Jeudi 1er octobre 2026.
À 19h00. Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
L’occasion d’en apprendre plus avec François-Louis Pelissier, paléontologue et médiateur scientifique et culturel au Muséum départemental du Var. Titulaire de deux masters en paléontologie et en muséologie des sciences.
,François-Louis Pelissier, partagera sa passion pour un public à partir de 8 ans.
Redoutables prédateurs des océans du Crétacé, les mosasaures n’ont pas encore révélé tous leurs secrets. Au-delà de leur gigantisme, c’est leur incroyable diversité qui fascine aujourd’hui les chercheurs. A travers la présentation d’une nouvelle espèce découverte sur le sol provençal, nous vous proposons une immersion dans l’histoire de ces lézards qui ont dominé les écosystèmes marins durant des millions d’années. .
Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Here’s your chance to learn more from François-Louis Pelissier, a paleontologist and science and culture educator at the Var Departmental Museum. He holds two master’s degrees, one in paleontology and one in science museology.
L’événement MOSASAURES, DENTS DE LA MER AU TEMPS DES DINOSAURES… ET EN PROVENCE ! Allauch a été mis à jour le 2026-09-11 par Maison du Tourisme d’Allauch
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