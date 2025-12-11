Mosasaures, quand les lézards régnaient sur les mers Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle Aix-en-Provence

Mosasaures, quand les lézards régnaient sur les mers

Jeudi 22 janvier 2026 de 18h30 à 20h. Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous invite à une conférence Mosasaures, quand les lézards régnaient sur les mers par François Louis Pelissier, paléontologue et médiateur scientifique et culturel, Muséum départemental du Var

Conférence animée par François Louis Pelissier, paléontologue et médiateur scientifique et culturel, Muséum départemental du Var



Plongez dans un monde où les mers étaient peuplées de lézards parfois gigantesques : les mosasaures. Ces prédateurs redoutables continuent de surprendre les paléontologues par leur incroyable diversité. Une découverte inédite en Provence révèle une nouvelle espèce qui enrichit leur histoire fascinante. .

Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

English :

The Muséum d’Histoire Naturelle invites you to a lecture: Mosasaures, when lizards ruled the seas by François Louis Pelissier, paleontologist and scientific and cultural mediator, Muséum départemental du Var

L’événement Mosasaures, quand les lézards régnaient sur les mers Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence