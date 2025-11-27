MOSCATO PASSE A TABLE – SALLE CULTURELLE GABRIEL ET JOSEPH DUBARRY Gimont

MOSCATO PASSE A TABLE Début : 2026-05-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Vincent Moscato revient sur scène plus remonté que jamais et prêt à aborder tous les sujets de société, surtout ceux qu’il ne maîtrise pas !De l’homme de Croq Magnon à l’organisation de JO, Vincent a un avis sur tout !Entre les répliques dont il a le secret et les anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand bonheur. Il passe à table avec un menu étoilé, des explosions de rire et de la convivialité pendant tout le festin.

SALLE CULTURELLE GABRIEL ET JOSEPH DUBARRY BOULEVARD DU NORD 32200 Gimont 32