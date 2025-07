Moselle Jeunesse Hagondange

Moselle Jeunesse Hagondange jeudi 7 août 2025.

Moselle Jeunesse

Place Jean Burger Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-07

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-07

Dans le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse », organisé chaque année, nous sommes ravis de proposer un programme riche en activités sportives gratuites pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans !

Les activités se dérouleront du lundi 7 juillet au vendredi 8 août dans toute la ville.

Inscriptions ouvertes uniquement aux hagondangeois les mercredis 25 juin et 2 juillet, au CSC Aragon.

Inscriptions ouvertes à tous durant toute l’opération en fonction des places disponibles, au CSC Aragon

1 activité par jour et par jeune. 1 fois l’activité accrobranche pour chaque jeune.

Ces contraintes permettront d’accueillir un maximum de jeunes.

Retrouvez le programme complet et plus d’informations sur le site de la Ville

Moselle Jeunesse 57 Département de la MoselleEnfants

0 .

Place Jean Burger Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10 mairie@ville-hagondange.fr

English :

As part of our annual « Moselle Jeunesse » program, we are delighted to offer a rich programme of free sporting activities for young people aged 11 to 17!

Activities will take place from Monday, July 7 to Friday, August 8 throughout the town.

Registration open to Hagondange residents only: Wednesdays, June 25 and July 2, at CSC Aragon.

Registration open to all: throughout the operation, subject to availability, at CSC Aragon

1 activity per day per young person. 1 accrobranche activity per young person.

These constraints will enable us to welcome as many young people as possible.

For the full program and more information, visit the Moselle Jeunesse website

Moselle Jeunesse 57 Moselle Department

German :

Im Rahmen der jährlich organisierten Maßnahme « Moselle Jeunesse » freuen wir uns, ein reichhaltiges Programm mit kostenlosen Sportaktivitäten für Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren anbieten zu können!

Die Aktivitäten finden von Montag, dem 7. Juli, bis Freitag, dem 8. August, in der ganzen Stadt statt.

Einschreibungen, die nur für Hagondinger offen sind: Mittwoch, den 25. Juni und 2. Juli, im CSC Aragon.

Anmeldungen für alle: während der gesamten Aktion, je nach verfügbaren Plätzen, im CSC Aragon

1 Aktivität pro Tag und pro Jugendlichem. 1 Mal die Aktivität Baumklettern für jeden Jugendlichen.

Diese Einschränkungen werden es ermöglichen, möglichst viele Jugendliche aufzunehmen.

Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadt

Moselle Jeunesse 57 Département Moselle

Italiano :

Nell’ambito del programma « Moselle Jeunesse », organizzato ogni anno, siamo lieti di poter offrire un ricco programma di attività sportive gratuite per i giovani dagli 11 ai 17 anni!

Le attività si svolgeranno da lunedì 7 luglio a venerdì 8 agosto in tutta la città.

Iscrizioni aperte solo ai residenti di Hagondange: mercoledì 25 giugno e mercoledì 2 luglio, presso il CSC Aragon.

Iscrizioni aperte a tutti: per tutta la durata dell’operazione, in base alla disponibilità, presso il CSC Aragon

1 attività al giorno per giovane. 1 attività di accrobranche per ogni giovane.

Questi vincoli ci permetteranno di accogliere il maggior numero possibile di giovani.

Il programma completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della città

Moselle Jeunesse 57 Dipartimento della Mosella

Espanol :

En el marco del programa « Moselle Jeunesse », que se organiza todos los años, estamos encantados de poder ofrecer un programa repleto de actividades deportivas gratuitas para jóvenes de 11 a 17 años

Las actividades tendrán lugar del lunes 7 de julio al viernes 8 de agosto en toda la ciudad.

Inscripciones abiertas únicamente a los residentes en Hagondange: miércoles 25 de junio y miércoles 2 de julio, en el CSC Aragón.

Inscripción abierta a todos: durante toda la operación, según disponibilidad, en el CSC Aragón

1 actividad por día y por joven. 1 actividad de accrobranche por joven.

Estas limitaciones nos permitirán acoger al mayor número posible de jóvenes.

Encuentre el programa completo y más información en la página web de la ciudad

Moselle Jeunesse 57 Departamento de Moselle

L’événement Moselle Jeunesse Hagondange a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION AMNEVILLE