MOSELLE OPEN 2025 – SAMEDI 08/11 – LES ARENES DE METZ Metz

MOSELLE OPEN 2025 – SAMEDI 08/11 Début : 2025-11-08 à 14:00. Tarif : – euros.

MOSELLE OPEN 2025 – SAMEDI 08/11 LES ARENES DE METZ C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de la billetterie pour la dernière édition du Moselle Open du 1er au 8 novembre 2025!Après des années de moments inoubliables, de matchs d’exception et d’émotions partagées, nous vous invitons à vivre une ultime édition épique. Réservez dès maintenant vos places pour assister aux matchs avec les plus grands noms du tennis mondial qui s’affronteront sur les courts du Moselle Open.Ne manquez pas cette occasion !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ARENES DE METZ 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 Metz 57