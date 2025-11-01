MOSIMANN ET FEDER – LA NUIT ETINCELLE – L’ESPACE ETINCELLE – CENTRE EVENEMENTIEL Bergerac

MOSIMANN ET FEDER – LA NUIT ETINCELLE – L’ESPACE ETINCELLE – CENTRE EVENEMENTIEL Bergerac samedi 1 novembre 2025.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : MOSIMANN ET FEDER – LA NUIT ÉTINCELLEMosimann et Feder en live à l’Espace Étincelle : une soirée électro d’exception L’Espace Étincelle accueillera deux figures majeures de la scène électro française pour une soirée placée sous le signe de l’exigence musicale et de l’émotion collective. Mosimann, artiste complet reconnu pour ses performances scéniques à la croisée du DJ set et du live vocal, proposera une expérience sonore immersive. Véritable showman, il allie une technique irréprochable à une énergie rare, puisant dans des influences allant de la techno mélodique à l’électro-pop, avec une signature sonore singulière qui séduit un public international. À ses côtés, Feder, producteur à la renommée mondiale, connu pour des titres comme Goodbye ou Lordly, livrera un set soigné mêlant rythmiques planantes et beats percutants. Son approche raffinée de la deep house, sa capacité à construire des atmosphères puissantes et accessibles, font de lui l’un des DJ les plus écoutés de sa génération. Cette soirée s’inscrit dans la volonté de l’Espace Étincelle de proposer une programmation contemporaine ambitieuse, ouverte à la diversité des courants musicaux électroniques et accessible à un large public Durée du spectacle : 3h

L’ESPACE ETINCELLE – CENTRE EVENEMENTIEL 1 RUE LUCIEN VIDEAU 24100 Bergerac 24