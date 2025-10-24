MOSIMANN (LIVE) 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

MOSIMANN (LIVE) 1ERE PARTIE Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Mosimann le plus underground des DJ populaires : il maîtrise l’art de faire vibrer les foules, entre platines et passion. Mosimann est bien plus qu’un simple nom sur l’affiche d’un festival : c’est une signature sonore, une performance à part entière, une énergie brute qui transcende les scènes du monde entier. Figure incontournable de la scène électro française, ce DJ-producer aux influences Dance et Tech-House s’est imposé depuis 2007 comme un véritable caméléon musical, à la fois audacieux, créatif et résolument moderne. Artiste complet, en constante évolution, Mosimann incarne cette nouvelle génération d’électro où l’émotion, la technique et le spectacle cohabitent à la perfection. Un nom à retenir. Une vibe à vivre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17