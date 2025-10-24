MOSIMANN LIVE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

MOSIMANN LIVE Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

2025 a marqué un tournant : une chronique hebdomadaire sur France Inter, un concept inédit (Dream Track) qui a fait le buzz, un album prévu en 2026… Mosimann n’a jamais été aussi créatif, libre, et aussi prêt à bousculer les codes.Le 25 mars 2026, il transformera la Coopérative de Mai pour une performance scénique hors norme. Pas une simple date, mais l’aboutissement d’un projet pensé pour la scène.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63