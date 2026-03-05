Mosimann Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Mosimann

Vendredi 10 avril 2026 de 20h à 23h.

Complet. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25.68 – 25.68 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Dance house techno

Mosimann n’a jamais été aussi créatif, libre, et aussi prêt à bousculer les codes.

MOSIMANN Live au Cabaret Aléatoire !



2025 a marqué un tournant une chronique hebdomadaire sur France Inter, un concept inédit (Dream Track) qui a fait le buzz, un album prévu en 2026… Mosimann n’a jamais été aussi créatif, libre, et aussi prêt à bousculer les codes.



Le 10 avril 2026, il transformera le Cabaret Aléatoire pour une performance scénique hors norme. Pas une simple date, mais l’aboutissement d’un projet pensé pour la scène.



Evènement complet, liste d’attente depuis l’app shotgun .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance house techno

Mosimann has never been so creative, so free, and so ready to shake things up.

L’événement Mosimann Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille