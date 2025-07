Mossaï Mossaï + Gablé + TZZ Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 23:30:00

2025-10-04

Une sortie d’album cela se fête. Encore plus avec un second album de la trempe de Fourrière . Un disque exigeant, labyrinthique, dont les secrets Noïse et expérimentaux se dévoilent au fil des écoutes. Une épopée portée par cette voix si particulière et les envies sans entrave musicale du quatuor. Les Mossai Mossai ont donc préparé cette soiree en collaboration avec les Rockomotives, fier partenaire et accompagnant du projet via le label Figures Libres Records et le Bateau Ivre. Pour aller de pair avec la philosophie générale du festival et des artistes composant les pages de l histoire développé par son label, le programme sera aussi composé de chouchous historiques de la manifestation à savoir les Gablé. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

