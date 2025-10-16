« Mot manquant » par François Godard Bart

Quand on perd ses parents, on est orphelin.e. Quand on perd son amour, on est veuf.ve. Quand on perd son enfant, c’est quoi le mot ? Comment, quand on est un artiste de la parole, affronter un indicible qui n’a même pas de nom ? Tout le monde porte des deuils, et personne n’en parle. Comment être ensemble, fabriquer du commun, autour de ce trou noir individuel autant que collectif, de ce grand absent de nos espaces partagés ?

Durée 1h30

Recommandé à un public adulte ou ado à partir de 15 ans

Sans réservation. Participation libre et consciente.

Spectacle présenté dans le cadre de la programmation Les contes qui dépotent initiée par À la Lueur des Contes .

salle des fêtes Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

