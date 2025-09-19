Mot manquant par François Godard La Margelle Civray

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Solo conte et musique

Mot manquant….

Quand on perd ses parents, on est orphelin.e.

Quand on perd son amour, on est veuf.ve.

Quand on perd son enfant, c’est quoi le mot ?

Comment, quand on est un artiste de la parole, affronter un indicible qui n’a même pas de nom… ?

Tout le monde porte des deuils, et personne n’en parle. Comment être ensemble, fabriquer du commun, autour de ce trou noir individuel autant que collectif, de ce grand absent de nos espaces partagés ?

En mêlant récit intime à la première personne, chansons de création, explorations scéniques, rituels et contes traditionnels sur la mort et le deuil, François Godard tente de trouver quelque chose à répondre à ces étranges questions.

Quelque chose entre le partage de la douleur intime et la reconstruction collective… .

