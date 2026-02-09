MOTARDS SOLIDAIRES Massegros Causses Gorges

MOTARDS SOLIDAIRES

2026-04-25

2026-04-25

2026-04-25

Une Rose, un espoir!

Les motards solidaires passent par La Canourgue le 25 avril !

Une rose contre un don de minimum 2€ pour la recherche contre le cancer.

English :

Une Rose, un espoir!

Bikers in solidarity pass through La Canourgue on April 25!

A rose for a minimum donation of 2? for cancer research.

