MOTARDS SOLIDAIRES Massegros Causses Gorges
MOTARDS SOLIDAIRES Massegros Causses Gorges samedi 25 avril 2026.
MOTARDS SOLIDAIRES
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Une Rose, un espoir!
Les motards solidaires passent par La Canourgue le 25 avril !
Une rose contre un don de minimum 2€ pour la recherche contre le cancer.
Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
English :
Une Rose, un espoir!
Bikers in solidarity pass through La Canourgue on April 25!
A rose for a minimum donation of 2? for cancer research.
