Motel par le Mar Collectif Théâtre Jean Vilar, Centre culturel Le Plateau, Eysines, Gironde Eysines Jeudi 26 février, 20h00 Tarif plein : 16€ / réduit13€ / carte jeune : 7,50€

Un motel, des amants et … un crime !

Prêt pour le grand frisson ?

MOTEL est un spectacle pluridisciplinaire inspiré du cinéma de genre et du thriller. Dans une petite ville française, une série de meurtres bouleverse le quotidien des habitant·e·s et entraîne le spectateur au cœur d’une enquête chorale. Chaque personnage tente de faire face à la violence du réel en se réfugiant dans des récits, des images et des fantasmes hérités du cinéma entre les codes du thriller des années 60 et ceux d’aujourd’hui.

Peu à peu, la fiction envahit les corps et les esprits, jusqu’à troubler la frontière entre réalité et imaginaire. Ce qui devait protéger devient une zone de danger, où les peurs, la solitude et les contradictions humaines se révèlent.

Construit comme un film sur scène, mêlant théâtre, cinéma, musique et danse, MOTEL interroge notre besoin collectif de nous échapper du réel par la fiction, et la manière dont cette échappée peut à la fois sauver et faire basculer.

Durée : 1h40

Co-organisation IDDAC, agence culturelle du département de la Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-26T22:00:00.000+01:00

Théâtre Jean Vilar, Centre culturel Le Plateau, Eysines, Gironde Rue de l’hôtel de ville, Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde



