« Motets de SCHÜTZ, BACH et Madrigaux de SCHEIN « 

Madrigaux Israelsbrünnlein de Johann Hermann SCHEIN

– le plus important recueil de motets allemands du XVIIe siècle –

et Motets de SCHÜTZ & BACH

par le Chœur de Chambre « Flying Fishes »

une vingtaine de chanteurs sous la direction de Lewis Hammond.

Spécialisé dans le répertoire Renaissance, a progressivement exploré d’autres époques, notamment le romantisme allemand, le XXe siècle français et les XVIe, XIXe et XXe siècles anglais. En février 2026, ils interprètent des motets de Bach et les madrigaux d’Israelsbrünnlein de Johann Hermann Schein : le recueil le plus important de motets allemands du XVIIe siècle.

Le dimanche 15 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris

