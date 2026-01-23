« Motets de SCHÜTZ, BACH et Madrigaux de SCHEIN » église Notre Dame du Travail Paris
« Motets de SCHÜTZ, BACH et Madrigaux de SCHEIN » église Notre Dame du Travail Paris dimanche 15 février 2026.
« Motets de SCHÜTZ, BACH et Madrigaux de SCHEIN «
Madrigaux Israelsbrünnlein de Johann Hermann SCHEIN
– le plus important recueil de motets allemands du XVIIe siècle –
et Motets de SCHÜTZ & BACH
par le Chœur de Chambre « Flying Fishes »
une vingtaine de chanteurs sous la direction de Lewis Hammond.
Spécialisé dans le répertoire Renaissance, a progressivement exploré d’autres époques, notamment le romantisme allemand, le XXe siècle français et les XVIe, XIXe et XXe siècles anglais. En février 2026, ils interprètent des motets de Bach et les madrigaux d’Israelsbrünnlein de Johann Hermann Schein : le recueil le plus important de motets allemands du XVIIe siècle.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le dimanche 15 février 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Public jeunes et adultes.
église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris
