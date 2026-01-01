Motets et airs sacrés de la Renaissance Eglise Notre Dame d’Esperance Paris

Cet ensemble vocal propose une interprétation personnelle d’airs du XVIe siècle, sur des textes religieux chrétiens, en latin ou en français. Il rassemble des sopranos (Anne Bezard, Véronique De Larosière, Pascale Husson, Anne-Marie Lutz et Muriel Peyrard), des altos (Anne Cartier, Dominique Kugler, Claudine Paillous et Anne Roehling), des ténors (Patrick Farges et David Cascaro) ainsi que des basses (Serge Berne, Alexis Delcambre et Renato Vista).

L’ensemble vocal Beata Musica, dirigé par Gilles Grimaldi, propose un concert de Musique vocale de la Renaissance, avec, au violoncelle Pierre Lehmann et à l’orgue Olivier Willemin. Pièces de Philips, Hassler, Giovanelli, Vivanco, Goudimel, Cima, Lassus, Grandi.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 17h00 à 18h15

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles, ouverture à 16 h30.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T17:00:00+02:00_2026-01-25T18:15:00+02:00

Eglise Notre Dame d’Esperance 47, rue de la Roquette 75011 Paris



Afficher la carte du lieu Eglise Notre Dame d’Esperance et trouvez le meilleur itinéraire

