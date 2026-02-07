Moteur de recherhe 4 Flesh to flesh Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Moteur de recherhe 4 Flesh to flesh

Vendredi 3 avril 2026 de 19h à 22h. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Créé en 2022 par le Ballet national de Marseille, Moteur de Recherche est un espace de création, d’expérimentation et de pratique libre qui s’invente en collaboration avec un·e artiste, une association ou une structure culturelle.

Pour cette quatrième édition, le Ballet national de Marseille a laissé carte blanche à Théo Mercier, son artiste associé pour les deux prochaines années. Plasticien et metteur en scène à la pratique protéiforme, il se situe entre les arts plastiques et les arts vivants.





A l’image de sa philosophie de la plasticité qui brouille les frontières des genres artistiques, Théo Mercier a souhaité réunir Laura Vazquez, Danse Musique Rhône-Alpes, Vimala Pons et Ha Kyoon Larcher et Rebeka Warrior, cinq artistes et ami·es cher·es à son cœur pour créer en 24h une forme hybride et unique qui parlerait d’amitié. “FLESH TO FLESH” est le titre de ce défi, une grande conversation nocturne entre matières amies. Si l’amitié était une chose ce soir-là, elle serait probablement un cadavre exquis, un monstre à plusieurs têtes, une boîte de Pandore. Télépathique et empathique, polyphonique et cacophonique, cette performance collective sera le miroir des obsessions, des espoirs et des fantômes d’un groupe d’artistes et d’ami·es qui cherchent une maison dans leur voix, qui regardent et transforment le monde ensemble.





Programmation, artistes , performance collaborative, en continu avec



– Laura Vazquez



Poète et romancière, Laura Vazquez a été multi récompensée pour son dernier ouvrage “Les forces”, paru en 2025, aux Éditions du Sous-sol. Elle donne régulièrement des lectures publiques et des performances et écrit également des pièces pour le théâtre jouées en France et à l’international. Pour ““Flesh to flesh”, Laura partagera différents textes déjà publiés et d’autres inédits, lus et chantés en collaboration avec Rebeka Warrior.



– Rebeka Warrior



Rebeka Warrior est autrice, compositrice, interprète et Dj. Moitié de Mansfield.TYA (avec Carla Pallone), Sexy Sushi (avec College) et Kompromat(avec Vitalic). Elle compose également en solo pour le théâtre et le cinéma. En 2025, est publié son premier roman, “Toutes les vies”, paru aux Éditions Stock, récompensé par le Prix de Flore. Pour la soirée “FLESH TO FLESH”, elle performera différents textes et chants inédits, dont certains en collaboration avec la voix de Laura Vazquez.



– Vimala Pons



Artiste multi-médias et transdisciplinaire, Vimala Pons a pour formation le sport en compétition, l’histoire de l’art, le cinéma et la musique. Connue pour ses spectacles performatifs mais aussi pour son parcours ciselé en tant qu’actrice au cinéma, tout son travail d’artiste repose sur la macro-introspection émotionnelle et la manifestation du déséquilibre sous toutes ses formes. Pour cette soirée, Vimala Pons présentera des fragments de son film “I promise I’ll come and rescue you” et une version DIY de ses “Humeurs” qui explorent les boucles mentales et obsessionnelles.



– Ha Kyoon Larcher



Erwan Ha Kyoon Larcher est un artiste transdisciplinaire. Lauréat de Shape +24/25, il tourne à l’international depuis plusieurs années. Il crée “Ruine” son premier solo en 2019 puis “Buridan’s Snares” en 2025, une performance sonore et dansée avec deux caisses claires dont le point de départ est le paradoxe de l’âne de Buridan, dans laquelle un âne meurt de faim entre deux poignées d’avoine placées à égale distance de lui, incapable de choisir entre les deux.

Buridan’s Snares sera présenté à l’occasion de “Flesh to flesh”.



– Danse Musique Rhône-Alpes



Danse Musique Rhône-Alpes est compositeur, musicien et artiste visuel. Adepte du DIY, il propose une musique de danse artisanale confectionnée en grande partie à base de percussions et de traitements électroniques. Pour cette soirée, il présentera une version mise à jour de “A PARTICULAR PRESENCE”, une expérience immersive et rythmique où surgissent objets du quotidien, situations absurdes et pseudo-sciences inquiétantes. Cherchant à déplacer l’idée de maison hantée vers notre monde numérique, Danse Musique Rhône-Alpes y joue live, détournant les musiques du club (footwork, grime, IDM) vers un dancefloor apocalyptique fait de percussions, de paysages sonores instables et de technologies déjà obsolètes.



Dj set



– Zoë Mc Pherson

Artiste pluridisciplinaire, Zoë Mc Pherson intègre des éléments de performance, de sound design, d’installation et de DJing dans sa pratique artistique. Nouvelle étoile de la techno d’avant-garde, iel propose un univers captivant de musique électronique à la fois intense et virevoltant. .

Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Created in 2022 by the Ballet national de Marseille, Moteur de Recherche is a space for creation, experimentation and free practice, created in collaboration with an artist, an association or a cultural structure.

L’événement Moteur de recherhe 4 Flesh to flesh Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille