Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres
Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres samedi 23 mai 2026.
Meilly-sur-Rouvres
Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud
Circuit de l’Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai 2026, nous vous attendons nombreux au circuit d’Circuit Auxois Sud pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de la solidarité.
Au programme
Baptêmes en voitures de prestige
De nombreuses animations tout au long de la journée
Des rencontres avec deux magnifiques associations engagées pour les enfants Orpheopolis et Retinostop
En participant à cette journée, vous faites un geste précieux pour les enfants, et chaque présence compte énormément
Et surtout, ne manquez pas le stand de Retinostop où de délicieuses crêpes sucrées seront proposées toute la journée.
Venez nombreux, partagez autour de vous et soyez au rendez-vous… les enfants ont besoin de vous . .
Circuit de l’Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 21 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud
L’événement Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pouilly Bligny