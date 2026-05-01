Meilly-sur-Rouvres

Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud

Circuit de l’Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai 2026, nous vous attendons nombreux au circuit d’Circuit Auxois Sud pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de la solidarité.

Au programme

Baptêmes en voitures de prestige

De nombreuses animations tout au long de la journée

Des rencontres avec deux magnifiques associations engagées pour les enfants Orpheopolis et Retinostop

En participant à cette journée, vous faites un geste précieux pour les enfants, et chaque présence compte énormément

Et surtout, ne manquez pas le stand de Retinostop où de délicieuses crêpes sucrées seront proposées toute la journée.

Venez nombreux, partagez autour de vous et soyez au rendez-vous… les enfants ont besoin de vous . .

Circuit de l’Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 21 10 20

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English : Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud

L’événement Moteurs de p’tits cœurs- Circuit Auxois Sud Meilly-sur-Rouvres a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pouilly Bligny