Informations pratiques

Maureillas-las-Illas

MOTEURS EN FÊTE

738 Prat de la Fargue Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité d’Animations de Maureillas-Las Illas vous propose une journée Moteurs en Fête avec rassemblement de véhicules, défilé, Concert de musique Country. Repas Macaronade (réservation conseillée) et pour terminer la soirée le groupe Al Chemist pour une ambiance assurée !

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738 Prat de la Fargue Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 068997942

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English :

The Maureillas-Las Illas Events Committee invites you to a Moteurs en Fête day featuring a vehicle show, a parade, and a country music concert. Enjoy a “Macaronade” meal (reservations recommended), and to round out the evening, the band Al Chemist will get the party started!

L’événement MOTEURS EN FÊTE Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-08-13 par CDT66