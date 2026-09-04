(M)Other | On va tout fêter ! La Cour des Trois Coquins Clermont-Ferrand

vendredi 9 octobre 2026 · La Cour des Trois Coquins · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

(M)Other | On va tout fêter !

La Cour des Trois Coquins 12 rue Agrippa-d’Aubigné Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Jeanne Brouyane



Un voyage poétique entre danse, récit et fantasmagorie pour questionner nos normes et nos façons d’habiter le monde.

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La Cour des Trois Coquins 12 rue Agrippa-d’Aubigné Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 11 cour3coquins@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

Jeanne Brouyane

A poetic journey through dance, storytelling, and phantasmagoria that challenges our norms and the ways we inhabit the world.

L’événement (M)Other | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-04 par Clermont Auvergne Volcans