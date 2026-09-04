(M)Other | On va tout fêter ! La Cour des Trois Coquins Clermont-Ferrand
vendredi 9 octobre 2026 · La Cour des Trois Coquins · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
(M)Other | On va tout fêter !
La Cour des Trois Coquins 12 rue Agrippa-d’Aubigné Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Jeanne Brouyane
Un voyage poétique entre danse, récit et fantasmagorie pour questionner nos normes et nos façons d’habiter le monde.
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La Cour des Trois Coquins 12 rue Agrippa-d’Aubigné Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 11 cour3coquins@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
Jeanne Brouyane
A poetic journey through dance, storytelling, and phantasmagoria that challenges our norms and the ways we inhabit the world.
L’événement (M)Other | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-04 par Clermont Auvergne Volcans
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