MOTHERS CAKE EAT-GIRLS – LA CORDO Romans Sur Isere

MOTHERS CAKE EAT-GIRLS Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

OVNI rock et hirsute, le groupe autrichien décalé Mother’s Cake ont électrisé les foules lors de centaines de concerts, de Manchester à Melbourne en passant par Mumbai. Ils ont à l’occasion partagé la scène aux côtés de Wolfmother, Iggy & The Stooges ou encore Alice In Chains.Avec leur énergie brute et leur pop désinvolte, eat-girls balance des hymnes tranchants qui mêlent intensité garage et liberté punk, le tout en français.? Si vous aimez : King Gizzard & The Lizard Wizard, The Hives et la musique abrasive et libreBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26