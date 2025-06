Mothership – Prune Nourry Place Graslin Nantes 22 juin 2025 17:42

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-07 –

Gratuit : oui Tout public

Installation Entremêlant avec subtilité questionnements existentiels et débats scientifiques, force du sacré et enjeux de société contemporains, Prune Nourry invite, par une démarche humaniste, à réfléchir à notre origine et notre devenir communs. En 2010, l’artiste propose à une femme enceinte de huit mois de poser dans une piscine gonflable remplie de lait. Le liquide crée un horizon dont ne dépassent que certaines parties du corps. Elle photographie son modèle, puis s’en inspire pour réaliser une sculpture en argile à taille humaine, moulée, puis tirée en béton. Tout de suite, l’envie de produire cette œuvre à grande échelle s’impose à elle. C’est ainsi qu’elle réalise « Mater Earth », œuvre pérenne entièrement en terre pour Château La Coste en 2023. Dans la lignée de ce projet, elle réalise dans le cadre du Voyage à Nantes une œuvre inédite : « Mothership ». De près de 17 m de long, la sculpture prend la forme de coques de bateaux retournées, faisant écho au passé de la ville, l’un des plus anciens ports de France. Réalisées en métal, les armatures de ces coques dessinent les lignes de ce squelette qui apparaît à la fois humain, animal et naval, jouant de l’hybridation des formes du vivant, au cœur du travail de l’artiste. Comme dans l’ensemble de son œuvre, Prune Nourry mêle, avec « Mater Earth » et « Mothership », différentes sources d’inspiration : du temazcal (hutte de sudation issue de la culture préhispanique d’Amérique Centrale et du Nord) aux grottes de Lascaux, jusqu’à des œuvres emblématiques des années 1960, de Niki de Saint Phalle ou Jean Dubuffet. + Parcours de médiation tous les jours à 16h et à 17hRendez-vous Place Graslin (parcours incluant le cours Cambronne et la rue de l’Héronnière) – Durée : 20 à 30 min. sans réservation

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000