Mô’ti tëi concert solo

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le vendredi 6 février à 20h30, le Saperlipopette Bar accueille de Mô’ti tëi.

Mô’ti tëi est un auteur-compositeur-interprète folk-rock à l’univers singulier, nourri à la musique anglophone seventies. Autodidacte, il développe dès son plus jeune âge un style reconnaissable, porté par un jeu de guitare personnel et une voix unique. Après avoir exploré plusieurs formations, il lance en 2012 son projet solo, Mô’ti tëi.

Mafé végétarien sur réservation avant le concert réservation au 06 69 29 64 16 .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16

