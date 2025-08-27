Mô’ti Tëi Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Mô’ti Tëi

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Après une dizaine d’années passées au sein de formations musicales en tant que chanteur/guitariste, Mô’ti Tëi a souhaité se réinventer.

Et c’est en solo que cela se fera, avec une musique aux couleurs Blues/ Folk/Rock acoustique, l’auteur, compositeur, interprète, chante en anglais. Les premières productions sortent en 2012 avec une série de titres produit dans son garage et diffusés sur le web. Les premiers concerts autour du bassin rennais suivent au gré des sollicitations. Ses différentes rencontres l’amèneront à jouer en première partie de Lior Shoov, mais aussi de Tété, de faire le festival Bars en Trans et de participer à divers concerts sur l’Ouest. La rencontre avec Marlon Soufflet chanteur, batteur, mais surtout ingé son touche à tout, amènera Mô’ti Tëi à envisager un premier album et d’enregistrer 8 titres à l’été 2020. C’est avec une contribution de plus de 70 personnes, d’un soutien de la ville de Rennes et quelques cachets de concerts mis de cotés que ce projet verra le jour mi-juin 2021. Il sortira en vinyle, cd digisleeve et en digital et sera distribué par Inouïe distribution. Pour la réalisation graphique et suite aux conseils avisés de Benoît Morel, c’est Thibault Balahy qui signe l’artwork de Well Dressed Exile Second Humming … .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

