Motif poulpe Bibliothèque Triangle Rennes

Motif poulpe Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00
Vous avez un t-shirt ? Nous avons les tote-bag : à partir d’un motif en linogravure, venez imprimer votre poulpe.
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
