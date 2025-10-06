Motifs et tampons Place du marché Argentan
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-02-18 11:00:00
2026-01-28 2026-02-18
Dans cet atelier, les tout-petits sont invités à plonger dans l’univers graphique de Nine Hauchard, en explorant couleurs et formes. Par la répétition de motifs et le jeu des tampons, ils créent une image ludique, singulière et expressive, à la manière d’une composition où chaque détail contribue à un paysage vibrant et poétique. De 18 mois à 5 ans .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
