Motionless In White Interference Balma Mardi 3 mars, 19h00 Tarifs : Pré-ventes : 40€

En 2026, ils reviennent plus affûtés que jamais prêts à ouvrir un nouveau chapitre, encore plus sombre, encore plus fort.

**Riff Regarts présente Motionless In White**

(_Metalcore_)

Motionless In White a exploité la puissance d’une union impie entre la dissonance du métal industriel, la grandiloquence envoûtante de la pop gothique et l’iconographie digne du grand écran, pour émerger comme la force la plus iconoclaste et cinématographique du rock du 21ème siècle.

Originaire de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, le groupe a gagné sans relâche la dévotion d’un public mondial, album après album. Avec plus d’un milliard d’écoutes et de vues cumulées à ce jour, ils ont décroché quatre débuts consécutifs dans le Top 5 du classement Billboard « Top Hard Rock Albums » et « Top Rock Albums » avec Reincarnate (2014), Graveyard Shift (2017), Disguise (2019) et Scoring The End Of The World (2022).

La vision de Motionless In White est amplifiée comme jamais auparavant, avec une profusion de dents, de feu et de sang, et l’année 2025 s’annonce comme le début de leur plus grand chapitre à ce jour.

Chris Motionless [Voix]

Ricky Olson [Guitare]

Ryan Sitkowski [Guitare]

Vinny Mauro [Batterie]

Justin Morrow [Basse]

**Tarifs :** Pré-ventes : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T22:30:00.000+01:00

1

https://regarts.eu/billetterie/evenement/motionless-in-white/68551f3194ed47f655d1b758 https://shotgun.live/fr/events/motionless-in-white-interference?utm_source=site-web

Interference 56 Route de Lavaur Vidailhan Balma 31130 Haute-Garonne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

