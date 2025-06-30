MOTIONLESS IN WHITE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

MOTIONLESS IN WHITE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne lundi 2 mars 2026.

MOTIONLESS IN WHITE Début : 2026-03-02 à 19:00. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : MOTIONLESS IN WHITEMotionless In White a exploité la puissance d’une union impie entre la dissonance du métal industriel, la grandiloquence envoûtante de la pop gothique et l’iconographie digne du grand écran pour émerger comme la force la plus iconoclaste et cinématographique du rock du 21ème siècle.Venant de Scranton, en Pennsylvanie, le groupe a gagné sans relâche la dévotion d’un public mondial, album après album. Avec plus d’un milliard d’écoutes et de vues cumulées à ce jour, ils ont décroché quatre débuts consécutifs dans le Top 5 du classement Billboard ‘Top Hard Rock Albums’ et ‘Top Rock Albums’ avec Reincarnate [2014], Graveyard Shift [2017], Disguise [2019] et leur dernier effort Scoring The End Of the World [2022]. Ce dernier a débuté à la 12e place du Billboard 200, marquant ainsi la deuxième meilleure semaine de vente du groupe. La vision de Motionless In White est amplifiée comme jamais auparavant, avec une profusion de dents, de feu et de sang, et l’année 2025 s’annonce comme le début de leur plus grand chapitre à ce jour.Motionless in White sera en concert au Transbordeur (Lyon) le 2 mars 2026 avec Dayseeker et Make Them Suffer ! Motionless In White se compose de Chris Motionless [Voix], Ricky Olson [Guitare], Ryan Sitkowski [Guitare], Vinny Mauro [Batterie] et Justin Morrow [Basse].

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69