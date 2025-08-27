Motiver mes enfants à partir en balade Dès 5 ans Ferrette

La chouette soirée à Lutter Conférence interactive

Début : Vendredi 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

2025-11-07

Une conférence interactive et passionnante dédiée aux rapaces nocturnes en général et la chouette effraie en particulier. Dès 6 ans. Sur inscription.

Après le spectacle de la compagnie Sapristelles, François Jaeckel vous propose une conférence interactive et passionnante dédiée aux rapaces nocturnes en général et la chouette effraie en particulier. Munis de petits boîtiers de vote, vous pourrez mettre à l’épreuve vos connaissances sur la dame blanche tout en découvrant ses habitudes de vie aussi secrètes qu’étonnantes !

Inscription obligatoire avant le jeudi 6 novembre.

80 places. À partir de 6 ans.

En partenariat avec l’association Lutter en découverte.

Dans le cadre du Chouette Projet avec le GEM Les Soleils du Sundgau d’Altkirch, financé par la CAF du Haut-Rhin, la Communauté de Communes Sud Alsace Largue, la Communauté de Communes Sundgau, le Rotary club et le LIONS CLUB Mulhouse Filatures, Nature et Découvertes, le Crédit Mutuel et l’association Schizo-Espoir. .

rue de Raedersdorf Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

A fascinating interactive conference dedicated to nocturnal birds of prey in general and the barn owl in particular. Ages 6 and up. Registration required.

German :

Eine interaktive und spannende Konferenz, die den nachtaktiven Raubvögeln im Allgemeinen und der Schleiereule im Besonderen gewidmet ist. Ab 6 Jahren. Nach Anmeldung.

Italiano :

Un’affascinante conferenza interattiva dedicata ai rapaci notturni in generale e al barbagianni in particolare. Per bambini dai 6 anni in su. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Una fascinante conferencia interactiva dedicada a las rapaces nocturnas en general y a la lechuza común en particular. Para niños a partir de 6 años. Inscripción obligatoria.

