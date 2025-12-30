Moto classic

Rue du Château d’eau Rittershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 06:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

12ème bourse-exposition. Pièces détachées, revues techniques, et d’autres trésors pour les motos. Exposition de cyclomoteurs et motos anciennes et marché aux puces.

12ème bourse-exposition Moto Classic. Les amateurs y trouveront des pièces détachées, revues techniques, et d’autres trésors pour leurs montures. Pour ceux qui préfèrent se promener, il y aura également une exposition de cyclomoteurs et motos anciennes. Vous pourrez y voir des modèles qui ont bercés les jeunes années de beaucoup de personnes.

Un marché aux puces se tiendra également sur place. 0 .

Rue du Château d’eau Rittershoffen 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 74 15 14 passionbecanes@free.fr

English :

12th bourse-exposition. Spare parts, technical magazines and other motorcycle treasures. Exhibition of vintage mopeds and motorcycles and flea market.

L’événement Moto classic Rittershoffen a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte