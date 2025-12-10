MOTO CROSS ENDURANCE DES VOLCANS Saint-Thibéry

MOTO CROSS ENDURANCE DES VOLCANS

Chemin de la Vière Saint-Thibéry Hérault

Début : 2026-01-25

fin : 2026-02-08

Course d’endurance organisée par le Moto club de St Thibéry

ÉPREUVES D’ENDURANCE DES VOLCANS DE ST THIBÉRY

Deux dates à retenir !

Le 25 janvier et le 08 février.

Le circuit est identique pour les 2 dates.

Epreuves de 2h en solo ou 4h en duo

Essais dès 10h et départ de la course à 12h.

Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux encourager nos meilleurs pilotes régionaux ! .

Chemin de la Vière Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 6 09 88 70 74 motoclubsthibery@laposte.net

Endurance race organized by Moto club de St Thibéry

