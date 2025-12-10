MOTO CROSS ENDURANCE DES VOLCANS Saint-Thibéry
Chemin de la Vière Saint-Thibéry Hérault
Course d’endurance organisée par le Moto club de St Thibéry
ÉPREUVES D’ENDURANCE DES VOLCANS DE ST THIBÉRY
Deux dates à retenir !
Le 25 janvier et le 08 février.
Le circuit est identique pour les 2 dates.
Epreuves de 2h en solo ou 4h en duo
Essais dès 10h et départ de la course à 12h.
Buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux encourager nos meilleurs pilotes régionaux ! .
Chemin de la Vière Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 6 09 88 70 74 motoclubsthibery@laposte.net
English :
Endurance race organized by Moto club de St Thibéry
