Moto Cross sur prairie Billio
Moto Cross sur prairie Billio samedi 14 mars 2026.
Moto Cross sur prairie
Terrain près du stade de foot Billio Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les Pistons Percés organisent une démonstration de moto-cross à partir de 10h à Pratanigo (Billio) . Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. .
Terrain près du stade de foot Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 6 07 40 12 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Moto Cross sur prairie Billio a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CMC Destination Brocéliande