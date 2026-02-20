Moto Cross sur prairie Billio

Moto Cross sur prairie

Terrain près du stade de foot Billio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les Pistons Percés organisent une démonstration de moto-cross à partir de 10h à Pratanigo (Billio) . Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. .

Terrain près du stade de foot Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 6 07 40 12 07

