Motocoeur 36 Lourouer-Saint-Laurent
Motocoeur 36 Lourouer-Saint-Laurent samedi 8 août 2026.
Lourouer-Saint-Laurent
Motocoeur 36
Ars Lourouer-Saint-Laurent Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Week-end animé autour du Motocoeur.Familles
Samedi soir, concert dès 18h avec Lust for et Sangria gratuite. Dimanche, randonnée motos suivie de diverses animations, au profit d’une oeuvre caritative De 8h à 9h, accueil des motos pour une parade de 47 km environ (1er départ à 8h15 et départ toutes les 20 minutes), et dès 12h, de nombreuses animations musicales et sportives puis concert à 21h de Franchement ta gueule 5 .
Ars Lourouer-Saint-Laurent 36400 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Animated weekend around the Motocoeur.
L’événement Motocoeur 36 Lourouer-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays de George Sand