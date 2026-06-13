Lourouer-Saint-Laurent

Motocoeur 36

Ars Lourouer-Saint-Laurent Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Week-end animé autour du Motocoeur.Familles

Samedi soir, concert dès 18h avec Lust for et Sangria gratuite. Dimanche, randonnée motos suivie de diverses animations, au profit d’une oeuvre caritative De 8h à 9h, accueil des motos pour une parade de 47 km environ (1er départ à 8h15 et départ toutes les 20 minutes), et dès 12h, de nombreuses animations musicales et sportives puis concert à 21h de Franchement ta gueule 5 .

Ars Lourouer-Saint-Laurent 36400 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Animated weekend around the Motocoeur.

L’événement Motocoeur 36 Lourouer-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays de George Sand