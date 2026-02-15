Motocross à Porto-Vecchio 1ère manche du Championnat de Corse 2026

Route de Bonifacio Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Le 1er mars 2026, vivez la 1ère manche du Championnat de Corse de motocross à Porto-Vecchio, au Moto Club de l’Extrême Sud. Course intense, pilotes de tous horizons, ambiance sportive et festive. Entrée 5€, gratuit -12 ans.

Route de Bonifacio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse

English :

On March 1, 2026, experience the 1st round of the Corsican Motocross Championship in Porto-Vecchio, at the Moto Club de l?Extrême Sud. Intense racing, riders from all horizons, sporting and festive atmosphere. Admission 5?, free for children under 12.

L’événement Motocross à Porto-Vecchio 1ère manche du Championnat de Corse 2026 Porto-Vecchio a été mis à jour le 2026-02-11 par Porto Vecchio Tourisme