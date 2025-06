Motocross Championnat de France Elite 24MX Tour et Championnat de France Féminin – Plomion 15 juin 2025 08:30

Aisne

Motocross Championnat de France Elite 24MX Tour et Championnat de France Féminin Plomion Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 08:30:00

fin : 2025-06-15 18:30:00

Date(s) :

2025-06-15

Cinquième étape du Championnat de France 24MX Tour et la quatrième épreuve du Championnat de France Féminin.

Prêt à voir les meilleurs pilotes motocross de l’hexagone s’affronter ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Venez vivre la cinquième étape du Championnat de France Elite 24MX Tour et la quatrième épreuve du Championnat de France Féminin, le dimanche 15 juin 2025, au circuit International de Plomion ! 0 .

Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France contact@motocrossplomion.com

English :

Fifth round of the French 24MX Tour Championship and fourth round of the French Women’s Championship.

German :

Fünfte Etappe der französischen 24MX-Tour-Meisterschaft und die vierte Veranstaltung der französischen Meisterschaft für Frauen.

Italiano :

Quinta prova del Campionato francese 24MX Tour e quarta prova del Campionato francese femminile.

Espanol :

Quinta prueba del Campeonato de Francia 24MX Tour y cuarta prueba del Campeonato de Francia Femenino.

L’événement Motocross Championnat de France Elite 24MX Tour et Championnat de France Féminin Plomion a été mis à jour le 2025-06-10 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme