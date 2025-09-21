Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart

Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart dimanche 21 septembre 2025.

Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart Haute-Vienne

Rendez-vous sur le terrain des Garennes à Biennac pour une journée 100% adrénaline !

Au programme, le Championnat de Ligue avec plusieurs catégories spectaculaires

– 125 Nouvelle-Aquitaine

– Vintage Nouvelle-Aquitaine

– MX1 / MX2 Limousin

et l’incontournable Open Trophée Bernard Delage

Que vous soyez passionné de deux-roues, amateur de sensations fortes ou simple curieux, venez profiter d’un show impressionnant dans une ambiance conviviale.

Et pour compléter la fête buvette et food-truck dès le samedi soir pour se retrouver autour d’un bon moment. .

Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 22 68 31

