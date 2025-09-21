Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart
Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart dimanche 21 septembre 2025.
Motocross
Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Rendez-vous sur le terrain des Garennes à Biennac pour une journée 100% adrénaline !
Au programme, le Championnat de Ligue avec plusieurs catégories spectaculaires
– 125 Nouvelle-Aquitaine
– Vintage Nouvelle-Aquitaine
– MX1 / MX2 Limousin
et l’incontournable Open Trophée Bernard Delage
Que vous soyez passionné de deux-roues, amateur de sensations fortes ou simple curieux, venez profiter d’un show impressionnant dans une ambiance conviviale.
Et pour compléter la fête buvette et food-truck dès le samedi soir pour se retrouver autour d’un bon moment. .
Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 22 68 31
English : Motocross
German : Motocross
Italiano :
Espanol : Motocross
L’événement Motocross Rochechouart a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Porte Océane du Limousin