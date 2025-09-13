Saint-Denis-de-l’Hôtel

Motocross

Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Championnat de ligue MOTOCROSS

Championnat de ligue Open 125-250-450 CC

Championnat de ligue 85CC espoirs

National vétérans 125-250-450 CC

Buvette restauration Parking gratuit 0 .

Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire clubamco45@gmail.com

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English :

MOTOCROSS League Championship

L’événement Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-04-29 par ADRT45