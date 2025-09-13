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Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel

Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel

Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel dimanche 14 juin 2026.

Ville : 45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 0 Gratuit

Saint-Denis-de-l’Hôtel

Motocross

Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Championnat de ligue MOTOCROSS
Championnat de ligue Open 125-250-450 CC
Championnat de ligue 85CC espoirs
National vétérans 125-250-450 CC

Buvette restauration Parking gratuit 0  .

Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire   clubamco45@gmail.com

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English :

MOTOCROSS League Championship

L’événement Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-04-29 par ADRT45

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