Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel
Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel dimanche 14 juin 2026.
Saint-Denis-de-l’Hôtel
Motocross
Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Championnat de ligue MOTOCROSS
Championnat de ligue Open 125-250-450 CC
Championnat de ligue 85CC espoirs
National vétérans 125-250-450 CC
Buvette restauration Parking gratuit 0 .
Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire clubamco45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MOTOCROSS League Championship
L’événement Motocross Saint-Denis-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-04-29 par ADRT45
À voir aussi à Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret)
- Canoësculaire Saint-Denis-de-l’Hôtel 26 juin 2026