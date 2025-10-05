Motocross Site de Motocross de La Roussaie Miniac-Morvan

Motocross Site de Motocross de La Roussaie Miniac-Morvan Dimanche 5 octobre, 08h30 accès libre et gratuit

Finale du trophée de Bretagne UFOLEP

Dimanche 5 octobre 2025, l’association Miniac Motos Loisirs accueille la finale de motocross Ufolep.

Plus de 250 pilotes sont attendus toutes catégories confondues et ils défendront leur place pour cette finale sur le terrain à Miniac-Morvan au lieu dit Les Landes de la Roussaie.

Les entrainements débuteront à 8h30 et les premières manches à 10h30 avec la super-finale prévue à 17h35.

Spectacle garanti, l’entrée est gratuite, buvette et petite restauration sur place.

Site de Motocross de La Roussaie Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine