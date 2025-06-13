MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR L’Oasis Le Mans

MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Des champs de Bretagne aux clubs et salles d’Europe, l’esprit du Motocultor Festival reprend la route ! Le 30 janvier 2026, les fans assisteront à une célébration de la musique lourde, de la satire, de la culture et du pouvoir qui défie les genres ! .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR Le Mans a été mis à jour le 2025-06-13 par CDT72