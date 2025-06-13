MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR L’Oasis Le Mans
MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR L’Oasis Le Mans vendredi 30 janvier 2026.
MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 27 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Des champs de Bretagne aux clubs et salles d’Europe, l’esprit du Motocultor Festival reprend la route ! Le 30 janvier 2026, les fans assisteront à une célébration de la musique lourde, de la satire, de la culture et du pouvoir qui défie les genres ! .
