MOTOR DAY Giffaumont-Champaubert

MOTOR DAY Giffaumont-Champaubert samedi 12 juillet 2025.

MOTOR DAY

Foyer Rural Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Tout public

1ère édition.

Le Moto-Club FRENCH Army Vets organise un rassemblement Autos/Motos le 12 juillet 2025 au foyer de Giffaumont-Champaubert de 10h00 à minuit, dans le but de récolter des fonds au bénéfice des blessés des forces armées.

Différents stands seront présents barbier, tatoueur, coutelier, sellier, glaces, food-truck, vente de goodies à l’effigie du club, et organisation d’une tombola.

2 concerts sont prévus lors de cet évènement Back-fire de 18h00 à 21h00 et La bande à Lulu de 21h00 à minuit. .

Foyer Rural Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 26 18 85 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MOTOR DAY Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne