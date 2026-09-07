Motor Show World Tour, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Informations pratiques

Motor Show World Tour 12 et 13 septembre Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 57 11 31 »}, {« type »: « link », « value »: « http://motorshow-worldtour.com »}]

Cascades automobiles, sauts de motocross, quads, monster trucks prêts à tout écraser et autres bolides. Fan zone, baptêmes, karting pour enfants.