AGENDA · Méjannes-lès-Alès
Motor Show World Tour, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
samedi 12 septembre 2026 · Parc des expositions · Méjannes-lès-Alès
Informations pratiques
Motor Show World Tour 12 et 13 septembre Parc des expositions Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 57 11 31 »}, {« type »: « link », « value »: « http://motorshow-worldtour.com »}]
Cascades automobiles, sauts de motocross, quads, monster trucks prêts à tout écraser et autres bolides. Fan zone, baptêmes, karting pour enfants.
À voir aussi à Méjannes-lès-Alès (Gard)
- L’univers du chiot, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 10 octobre 2026
- Salon Bien-être, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 24 octobre 2026
- Salon du camping-car, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 29 octobre 2026
- Festival Temps de Cirques • Spectacle : TRAXXx • CIRK VOST, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 13 novembre 2026
- Salon MIAM, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 20 novembre 2026