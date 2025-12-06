MOTOTHON 2025 Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte
MOTOTHON 2025 Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte samedi 6 décembre 2025.
MOTOTHON 2025
Les Circuits de Vendée 60 rue Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez participer au Motothon en profit du Téléthon!
Départ à 13h30 des Circuits de Vendée à Fontenay.
Accueil des motards à partir de 10h30.
Pause à St Hilaire de Voust.
Restauration sur place et animations.
> Places limitées
> Inscriptions obligatoire sur Site Web en ligne
6€ par casque
4€ par passager
Merci à toutes et tous les MOTARDS pour votre soutien .
English :
Come and take part in the Motothon in aid of the Telethon!
German :
Nehmen Sie am Motothon zugunsten des Telethon teil!
Italiano :
Venite a partecipare al Motothon a favore di Telethon!
Espanol :
Participa en la Mototón a beneficio del Telemaratón
