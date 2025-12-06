MOTOTHON 2025 Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte

MOTOTHON 2025

Les Circuits de Vendée 60 rue Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer au Motothon en profit du Téléthon!

Départ à 13h30 des Circuits de Vendée à Fontenay.

Accueil des motards à partir de 10h30.

Pause à St Hilaire de Voust.

Restauration sur place et animations.

> Places limitées

> Inscriptions obligatoire sur Site Web en ligne

6€ par casque

4€ par passager

Merci à toutes et tous les MOTARDS pour votre soutien .

English :

Come and take part in the Motothon in aid of the Telethon!

German :

Nehmen Sie am Motothon zugunsten des Telethon teil!

Italiano :

Venite a partecipare al Motothon a favore di Telethon!

Espanol :

Participa en la Mototón a beneficio del Telemaratón

L’événement MOTOTHON 2025 Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin